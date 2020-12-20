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Москва

Мальчика грозят забрать из семьи после его жалобы Путину 

News.ru 40 минут назад
После того как 11-летний ростовчанин Дима Антошин пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на тяжёлые условия, в которых живёт его семья, проверяющие из прокуратуры пригрозили, что заберут ребёнка. Об этом рассказала его мать Анна Антошина.
Мальчик рассказал президенту, что дом, в котором жила семья, был уничтожен пожаром. Последние три года он вместе матерью и отцом проживает в холодной комнате в коммунальной квартире, которую пытаются обогревать печкой. По его словам, мама постоянно обращается в разные инстанции, которые отвечают «отписками». Но обращение к Путину возымело действие: накануне большой пресс-конференции в квартиру пришли представители из прокуратуры.
Анна Аношина пояснила, что они проверяли жилищные условия семьи — фотографировали печку, спрашивали, где спит ребёнок и в чём нуждается.
Мужчина из прокуратуры посмотрел на жилищные условия и сказал:

«Если вам так тяжело, мы можем забрать ребёнка. На время». Сын это услышал и заплакал. Считаю ли я, что это угроза мне? Конечно, — приводит слова женщины 161.ru.

Она поясняет, что семье не нужно ничего, кроме нормального жилья, так как после пожара им не дали субсидию на квартиру. Аношина уточняет, что для этого должны быть выполнены три условия: необходимо быть собственником, проживать в доме на момент пожара, а ещё не должно быть другой недвижимости.
Анна отметила, что комната, в которой они проживают, была получена ею в наследство после смерти матери. Однако, согласно постановлению правительства РФ № 561, люди, имеющие помещения в собственности, не могут претендовать на новое жильё взамен сгоревшего. Тем не менее, есть надежда на то, что семья получит хоть какую-то компенсацию.

В ноябре Кировский районный суд признал за погорельцами право собственности на сгоревшее жилье. Власти сообщили, что больше не станут пытаться отсудить участки, а решение суда «даёт законные основания», — пишет издание.

Ранее NEWS.ru сообщал, что житель Пскова устроил пожар в собственной квартире, разругавшись с супругой. Он поджёг диван и отправился в гости. Когда пламя разгорелось, о происшествии в экстренные службы сообщили очевидцы. Из-за возгорания из здания по улице Металлистов пришлось эвакуировать 30 человек.
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Общество , Видео , Анна Антошина , Владимир Путин , Генпрокуратура РФ , Правительство РФ
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