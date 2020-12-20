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Москва

С обманувшего счетчик россиянина потребовали миллион рублей 

Майк Габриелян 46 минут назад
С обманувшего счетчик россиянина потребовали миллион рублей
Фото: РИА Новости
В Чите суд вынес приговор «умельцу», который встроил в электросчетчик радиомодуль и дистанционно управлял его показаниями. Он заплатит компании «Читаэнергосбыт» 393 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба Черновского районного суда.
Инспекторы вывели предприимчивого жителя на чистую воду при проверке счетчика.

«При снятии показаний прибора учета было обнаружено кратное снижение среднемесячного потребления электрической энергии по сравнению с предыдущими периодами, что вызвало обоснованные сомнения в правильности учета электрической энергии», — сказано в решении суда.

Визуально прибор учета был технически исправным. Позже выяснилось, что умелец вмонтировал в прибор учета радиомодуль и дистанционно управлял показаниями счетчика со специального пульта.
Мужчине выставили счет почти в миллион рублей.
Решением суда с него взыскали 960 004 рублей 79 копеек — «в счет погашения долга по акту о безучетном потреблении электроэнергии».
Ответчик обжаловал решение суда в апелляционном порядке. В итоге долг снизили до 393 568 рублей 92 копеек.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Воронежской области жители садоводства установили на электросчетчик магнит, чтобы «сэкономить» на оплате электроэнергии.
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Общество
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