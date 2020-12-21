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Карта елочных базаров появилась в Подмосковье 

Вечерняя Москва и ещё 3 2 часа назад
Карта елочных базаров появилась в Подмосковье
Фото: Вечерняя Москва
Карта елочных базаров появилась в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Как сообщили в ведомстве, интерактивную карту жители региона могут посмотреть на сайте министерства. На данный момент в Подмосковье работает более 60 процентов пунктов продажи елок. Всего же планируется поставить на елочные базары около 160 тысяч деревьев — это ели, сосны, пихты.

— Цены останутся на прошлогоднем уровне. Порядка семидесяти процентов елок на наших базарах — это российские деревья, около двадцати двух процентов — импортные, остальные — искусственные, — уточнил исполняющий обязанности министра Сергей Воскресенский.

Руководитель ведомства также уточнил, что в Подмосковье организована бесплатная доставка праздничных деревьев для пенсионеров.
Также «Радио 1» сообщает, что в Московской области развернули порядка 400 елочных базаров. Найти их можно по интерактивной карте на сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия региона в разделе «Новости».

— Елочные базары оформлены в стиле традиционного губернаторского проекта «Зима в Подмосковье», имеют праздничное ограждение и освещение, — сказал и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия Сергей Воскресенский.

В Санкт-Петербурге в рамках акции «Везет в Новый год» создали праздничный экипаж на одном из центральных маршрутов города. Речь об автобусе № 24. В нем пассажиров встречают Дед Мороз — водитель и Снегурочка-кондуктор, чтобы создать горожанам праздничное настроение, передает ОТР.
Ранее Nation News рассказало, что в Северной столице 31 декабря официально станет выходным днем.

— Год был очень трудный. Надо дать возможность людям отдохнуть в новогодние праздники в кругу семьи, — заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Губернатор также призвал горожан встречать Новый год дома.
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Общество , Сергей Воскресенский , Александр Беглов , Балашиха , Красногорск , Люберцы , Московская область , Мытищи , Руза , Химки , Щелково
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