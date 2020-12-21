Карта елочных базаров появилась в Подмосковье . Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Как сообщили в ведомстве, интерактивную карту жители региона могут посмотреть на сайте министерства. На данный момент в Подмосковье работает более 60 процентов пунктов продажи елок. Всего же планируется поставить на елочные базары около 160 тысяч деревьев — это ели, сосны, пихты.

— Цены останутся на прошлогоднем уровне. Порядка семидесяти процентов елок на наших базарах — это российские деревья, около двадцати двух процентов — импортные, остальные — искусственные, — уточнил исполняющий обязанности министра Сергей Воскресенский.

Руководитель ведомства также уточнил, что в Подмосковье организована бесплатная доставка праздничных деревьев для пенсионеров.

Также « Радио 1 » сообщает, что в Московской области развернули порядка 400 елочных базаров. Найти их можно по интерактивной карте на сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия региона в разделе «Новости».

— Елочные базары оформлены в стиле традиционного губернаторского проекта «Зима в Подмосковье», имеют праздничное ограждение и освещение, — сказал и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия Сергей Воскресенский.

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