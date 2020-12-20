Памятник «Аленке» напугал жителей российского города 

В пятницу, 18 декабря, в городском парке открыли памятник «Аленке» — основательнице села Новая Аленовка, на месте которого сейчас располагается Нововоронеж. В этом году отмечается 250 лет со дня основания Новой Аленовки, к чему и приурочили открытие достопримечательности.

В сети окрестили скульптуру «памятником Русской Смерти». Местные жители раскритиковали арт-объект в соцсетях, некоторых пользователей он напугал. Также часть пользователей предложила демонтировать «Аленку».

«Архитекторы я хочу вас огорчить, Хэллоуин уже кончился, какая же крипота!», «Я бы переехала, если бы у меня из окна такое "чудо" было видно», «Ну это жуть жуткая. И теперь это "черное" место будут все обходить стороной», — написали нововоронежцы в комментариях к посту об открытии памятника.

Однако некоторые предположили, что теперь в город хлынет поток туристов на Новый год, чтобы «посмотреть на произведение искусства».

«Черный пиар тоже пиар! Вот так прославился Нововоронеж!», — отметил один из пользователей.

Ранее администрация города Аксай Ростовской области вступилась за новогоднюю скульптуру Королевы Зимы на площади Ленина после того, как местные жители раскритиковали арт-объект на странице мэрии в Instagram и назвали его трансвеститом.