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Москва

Памятник «Аленке» напугал жителей российского города 

Lenta.ru 31 минуту назад
Памятник «Аленке» напугал жителей российского города
Фото: «ВКонтакте»
Памятник «Аленке» напугал жителей города Нововоронеж Воронежской области. Фотографии открытого местными властями памятника опубликованы на странице «Нововоронеж Online» во «ВКонтакте».
В пятницу, 18 декабря, в городском парке открыли памятник «Аленке» — основательнице села Новая Аленовка, на месте которого сейчас располагается Нововоронеж. В этом году отмечается 250 лет со дня основания Новой Аленовки, к чему и приурочили открытие достопримечательности.
В сети окрестили скульптуру «памятником Русской Смерти». Местные жители раскритиковали арт-объект в соцсетях, некоторых пользователей он напугал. Также часть пользователей предложила демонтировать «Аленку».

«Архитекторы я хочу вас огорчить, Хэллоуин уже кончился, какая же крипота!», «Я бы переехала, если бы у меня из окна такое "чудо" было видно», «Ну это жуть жуткая. И теперь это "черное" место будут все обходить стороной», — написали нововоронежцы в комментариях к посту об открытии памятника.

Однако некоторые предположили, что теперь в город хлынет поток туристов на Новый год, чтобы «посмотреть на произведение искусства».

«Черный пиар тоже пиар! Вот так прославился Нововоронеж!», — отметил один из пользователей.

Ранее администрация города Аксай Ростовской области вступилась за новогоднюю скульптуру Королевы Зимы на площади Ленина после того, как местные жители раскритиковали арт-объект на странице мэрии в Instagram и назвали его трансвеститом.
В декабре жители Калуги оказались недовольны постройкой, сделанной в качестве резиденции Деда Мороза в центральном парке, и навали ее «бытовкой».
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Общество , Воронежская Область , Нововоронеж
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