Болеющий лейкемией банкир Олег Тиньков заявил о полной ремиссии 

Банкир Тиньков заявил, что в День Николая Чудотворца произошло чудо: молекулярные анализы показали, что он излечивается от рака крови.

«Пришли молекулярные анализы костного мозга, их делают очень долго, это самый точный анализ остаточного содержания клеток лейкемии в костном мозге, еще 15 лет такой анализ наука не имела. И у меня ПОЛНАЯ РЕМИССИЯ теперь и на молекулярном уровне. На кровяном, ремиссия у меня уже как год, но это самый важный тест, значит донор РАБОТАЕТ и убивает все патогенны», — написал банкир в инстаграме

Он связал удачные анализы с Днем Святого Николая и рассказал, что перед трансплантацией дети подарили ему икону чудотворца. Она стоит рядом с его кроватью в больнице. Кроме того, он крестился в 1988 году в Никольском соборе Ленинграда.

«И вот — ЧУДО» — отметил Тиньков.

Однако он не забыл и о земных благодетелях.

Тиньков поблагодарил донора — безымянную немецкую девушку, профессора Гриббена, своих родных, друзей, пользователей Сети.

«СПАСИБО всем вам, и видел эти десятки тысяч комментариев, лайков и Молитв за мое здоровье в сети. Хотя я грешник, вероятно не заслужил вашей любви…Эта позитивная волна безусловно помогла мне и была услышана Господом», — написал банкир.

Он заявил, что «устал страдать, плакать и бояться, и в моменте полностью выхолощен…» Но в силе остается его решение создать Фонд, который будет помогать взрослым пациентам с раком крови.