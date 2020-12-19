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Москва

Попова допустила завершение эпидемии COVID к весне 

Майк Габриелян 58 минут назад
Глава Роспотребнадзора заявила, что эпидемия коронавируса в России закончится к весне или раньше. Об этом Анна Попова сказала в эфире телеканала «Россия 1».

«Это закончится к весне, если мы постараемся, то может закончиться и раньше. Зависит сегодня от каждого», — заявила Попова.

Озвучили прогнозы и другие российские чиновники.
В частности, министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что вакцина поможет победить пандемию, но вирус продолжит циркуляцию «в определенной степени».
Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков считает, что пандемия завершится в следующем году. Он предположил, что с вирусом будет покончено благодаря прививкам и природной иммунизации населения. При этом Песков добавил, что даже спустя год с начала пандемии «вопросов меньше не становится».
Ранее «Рамблер» сообщал, что ученые нашли новое побочное явление от коронавирусной вакцины.
Общество , Видео , Анна Попова , Дмитрий Песков , Михаил Мурашко , Роспотребнадзор
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