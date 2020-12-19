Министр здравоохранения РФ: прививки от COVID получат 60% россиян 

Прививки от COVID-19 в России получит около 60% взрослого населения. О таких планах сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«60% населения, взрослого населения, мы планируем под вакцинацию», — сказал он в эфире телеканале «Россия-1».
По словам Мурашко, российская промышленность способна обеспечить потребности России в вакцине от коронавируса. В производство вакцины «вовлечены достаточно большие» мощности. В Минздраве уверены, что они способны покрыть потребности всей страны.
Ранее «Рамблер» сообщал, что журнал Science назвал открытие, которое стало научным прорывом в 2021 году. Это разработки вакцины от коронавируса, в числе которых и отечественный «Спутник V».