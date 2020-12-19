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Навка боится ездить к родственникам на Украину 

Газета.Ru и ещё 1 13 минут назад
«Это опасно»: Навка боится ездить на Украину
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду, супруга пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова Татьяна Навка призналась, что опасается пересекать границу с Украиной.
Она отметила, что не ездит в страну, хотя у нее там много родственников — тети, дяди, сестры двоюродные, а также подруги.
При этом даже мама фигуристки не может поехать на кладбище, на могилы своих родителей.

"Это опасно. Непонятно, во что это все выльется при пересечении границы. Скорее всего, нас могут остановить. Могут быть провокации. Плюс мы очень любим Крым, ездим туда периодически", — поделилась она в эфире радио "Комсомольская правда".

Ранее сообщалось, что Песков рассмеялся на вопросе про Артема Дзюбу.
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Общество , Дмитрий Песков , Татьяна Навка , Владимир Путин , Комсомольская правда , Республика Крым
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