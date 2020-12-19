«Это опасно»: Навка боится ездить на Украину

Она отметила, что не ездит в страну, хотя у нее там много родственников — тети, дяди, сестры двоюродные, а также подруги.

При этом даже мама фигуристки не может поехать на кладбище, на могилы своих родителей.

"Это опасно. Непонятно, во что это все выльется при пересечении границы. Скорее всего, нас могут остановить. Могут быть провокации. Плюс мы очень любим Крым, ездим туда периодически", — поделилась она в эфире радио "Комсомольская правда".

Ранее сообщалось, что Песков рассмеялся на вопросе про Артема Дзюбу.