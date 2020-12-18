Вдова Баталова объяснила Михалкову отказ от услуг Астахова

85-летняя вдова актера Алексея Баталова попыталась достучаться до друга семьи, который больше не намерен заниматься делом о мошенничестве с наследством прославленного артиста. Напомним, не так давно Никита Михалков объявил, что раз предоставленный им адвокат Павел Астахов не устраивает Гитану Леонтенко и Машу, то он больше не собирается помогать им.

Кстати, Никита Сергеевич усомнился в порядочности нынешних защитников вдовы и дочери звезды культовой картины «Москва слезам не верит», ибо нет «никакой уверенности в том, что те люди, которые сейчас этой историей занимаются, делают это в интересах семьи Баталовых». Поняв, что Михалков больше не станет им помогать, Гитана Аркадьевна решила написать открытое письмо, в котором наконец-то объяснила причины своей обиды на Астахова.

«Дорогой Никита Сергеевич! Ваш тесный многолетний творческий путь и совместная деятельность с Баталовым, и всегда самые наилучшие отзывы Алёши о вас позволили мне принять ваше предложение о помощи в этой трудной для нас с Машей ситуации», — обратилась вдова Баталова к режиссеру через издание «МК».

По словам Гитаны Леонтенко, Павел Астахов не столько защищал их с Машей интересы, сколько оставлял свои ценные комментарии о ее семье в СМИ. Как результат — репутация вдовы и дочери прославленного артиста оказалась изрядно подмочена из-за эмоциональных заявлений их защитника.

«С экрана звучит, что я осталась без копейки денег, хотя это не так! Я лишь хочу, чтобы вернули то, что похитили. Звучит, что я якобы звоню и прошу у вас ежемесячно 300 000 рублей на проживание, что я (цитирую) "не помню, что делала 5 минут назад", что я (снова цитирую) "противодействую следствию" и что не иду с ними на контакт», — жалуется женщина.

Исходя из текста письма вдовы Баталова, выходит, что Астахов был уволен после проявленной инициативы. Адвокат подал ходатайство о проведении очной ставки с обвиняемыми в мошенничестве Натальей Дрожжиной и Михаилом Цивиным. Вот здесь-то Гитана Аркадьевна и не выдержала, наотрез отказавшись встречаться с предприимчивыми «друзьями».