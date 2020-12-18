«Решение принято»: в России появится киберполиция 

России появится киберполиция — такое решение уже принял глава МВД Владимир Колокольцев . В ведомстве рассказали о создании нового подразделения на фоне роста числа киберпреступлений во время пандемии.

В структуре органов МВД России появится киберполиция, сообщает ТАСС. Как заявил замглавы Министерства внутренних дел Игорь Зубов , создание нового подразделения обусловлено тем, что нынешняя молодежь требует повышенного и очень серьезного внимания, особенно в интернете.

«Принято решение о создании киберполиции, это вопрос не одного дня, займет много времени, требует и денег, и техники, и изменения квалификации сотрудников», — отметил Зубов.

Он также подчеркнул, что, хотя общий уровень преступности в России в условиях пандемии COVID-19 остался прежним, число киберпреступлений выросло в разы.

«По целому ряду причин — это и влияние цифровизации общества, и то, что люди, находясь в изоляции, имеют больше возможности в интернете черпать различные знания, в том числе криминального плана, и пробовать себя в этом», — заявил чиновник.

Еще в начале сентября президент России Владимир Путин заявил, что не уверен в необходимости создания киберполиции. По его мнению, правоохранительные органы должны уделять внимание борьбе с распространением наркотиков в интернете.

«Не знаю, нужна ли киберполиция. МВД должно иметь в виду, что преступники используют современные способы распространения [рекламы наркотиков]», — сказал Путин. Он отметил, что обсудит идею с главой МВД Владимиром Колокольцевым.

Сейчас в Российской Федерации борьбой с преступлениями в сфере компьютерной информации занимается управление «К» МВД. Среди его компетенций — борьба с хакерами и распространением вредоносного программного обеспечения, мошенничество в IT-сфере и прочие нарушения.

Кроме того, «кашники» заняты борьбой с преступлениями в интернете, направленными против здоровья детей и общественной морали. Сюда относится борьба с распространением детской порнографии. Преступления, связанные с нарушением авторских прав, также лежат в сфере ответственности управления «К».

Среди всего прочего, на сайте МВД управление рассказывает о борьбе с троллингом и перечисляет правила поведения и защиты в интернете.

Департамент занимается обеспечением информационной безопасности в стране. Подразделение входит в состав национальной полиции, численность его составляет около 400 человек. Зарплата инспектора киберполиции изначально была 6 тыс. грн (около 17 тыс. руб.). Для должности специального агента украинской кибербезопасности требуется также знание языков программирования, опыт работы с вычислительной техникой и наличие высшего технического образования. Его зарплата должна была составить уже от 25 тыс. до 30 тыс. грн (около 80 тыс. руб.).

Сергею Нарышкину. В том же 2015 году идею создать киберполицию для борьбы с троллями в России выдвигал руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов . Он написал соответствующее обращение главе МВД Владимиру Колокольцеву и спикеру Госдумы

«Роскомнадзор отслеживает и блокирует страницы и сайты, пропагандирующие гомосексуализм, суицид и т.д. А новое подразделение — киберполиция — будет принимать сообщения о нарушениях от рядовых пользователей соцсетей — об угрозах или оскорблениях.

Полиция будет устанавливать личности нарушителей и привлекать их к установленной законом ответственности (вплоть до уголовной)», — описывал свою идею общественник.

Курдесов предложил нанять для работы в киберполиции «белых хакеров» — специалистов в компьютерной сфере, которые будут работать вместе с оперативниками.