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Москва

Росздравнадзор не нашёл нарушений в пострадавшей челябинской больнице 

ИА Regnum 1 час назад
Росздравнадзор проверил челябинскую больницу после взрыва кислорода
Фото: РИА Новости
В пострадавшей при выгорании и взрыве кислорода больнице №2 Челябинска не выявлено нарушений. Об этом заявила журналистам первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.
Как пишет Накануне.Ru, ранее в СМИ прошла информация о якобы смерти нескольких пациентов в день взрыва. Однако власти заявляют, что это не связано с произошедшим.

«У нас была независимая проверка Росздравнадзора. Никаких нарушений или дефектов оказания медицинской помощи обнаружено не было», — заявила Гехт.

Чиновница добавила, что кислородные концентраторы независимы от всей системы, а кислород остаётся в системе ещё 10−15 минут после повреждения основного газификатора. Также она отметила, что в минздраве региона создадут специальную комиссию по поводу последствий взрыва.
Как сообщало ИА REGNUM, пожар и хлопок на кислородной станции произошли утром 31 октября.
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Общество , Ирина Гехт , Минздрав РФ , Росздравнадзор , Челябинск , Челябинская Область
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