Вдова Баталова написала гневное письмо Михалкову 

По словам женщины, Михалков всегда был для их семьи человеком, готовым прийти на помощь. Вдова заявила, что в результате действий Астахова, который занимался делом по просьбе режиссёра, пострадала её репутация.

Присланный вами адвокат Астахов повёл себя несколько странно. Он подключился к уголовному делу уже после его возбуждения и обещал быстрое и успешное разрешение в нашу пользу. Но вся его деятельность свелась к комментариям в СМИ. Пострадала моя репутация, — приводит MK.RU текст письма.

Леонтенко опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что она осталась без средств к существованию и добавила, что намерена вернуть себе лишь похищенное. Она добавила, что Астахов самовольно заявил ходатайство о проведении очной ставки с обвиняемыми по делу о хищении имущества.

Вдова Алексея Баталова подчеркнула, что они вместе с дочерью боятся этих людей, так как от них поступают угрозы. Данный факт, по словам Леонтенко, хорошо известен юристу Астахову. Все эти действия, отметила женщина, стали причиной её отказа от услуг адвоката.

Ранее Никита Михалков, порекомендовавший семье актёра адвоката Павла Астахова, заявил, что снял с себя ответственность за дальнейший процесс. Он добавил, что у него нет никакой уверенности в том, что люди, которые сейчас этим делом занимаются, делают это в интересах семьи Баталовых.

В сентябре вдова Баталова Гитана Леонтенко и его 52-летняя дочь, с детства страдающая ДЦП, обратились в полицию из-за того, что значительная сумма денег, а также квартиры оказались переписаны на заслуженную артистку России Наталию Дрожжину . Она и её муж, юрист Михаил Цивин , дружили с семьёй Баталова. После проверки было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Астахов представлял интересы вдовы.