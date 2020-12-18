Россия выступила против запрета пластиковых пакетов 

Госкомитет Белоруссии по стандартизации ранее предложил отказаться на территории стран Евразийского экономического союза от пакетов толщиной до 50 микрометров, этикеток из поливинилхлорида на пластиковых бутылках и упаковки из вспененного полистирола.

Однако Минпромторг отверг это предложение, пишет РБК.

Российская сторона представила несколько аргументов. Среди них — проблемы на фоне санитарно-эпидемиологических мер: в условиях эпидемии коронавируса медицинские маски следует выбрасывать в контейнер в завязанных пластиковых пакетах. К тому же, отметили в Минпромторге, мясо и некоторые фрукты упаковывать в бумагу нельзя.

Помимо этого, запрет противоречит закону о защите прав потребителей. Отказ от упаковки приведёт к повышению цен для потребителей.