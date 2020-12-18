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Москва

Россия выступила против запрета пластиковых пакетов 

Говорит Москва 1 час назад
Россия выступила против запрета пластиковых пакетов
Фото: РИА Новости
Госкомитет Белоруссии по стандартизации ранее предложил отказаться на территории стран Евразийского экономического союза от пакетов толщиной до 50 микрометров, этикеток из поливинилхлорида на пластиковых бутылках и упаковки из вспененного полистирола.
Однако Минпромторг отверг это предложение, пишет РБК.
Российская сторона представила несколько аргументов. Среди них — проблемы на фоне санитарно-эпидемиологических мер: в условиях эпидемии коронавируса медицинские маски следует выбрасывать в контейнер в завязанных пластиковых пакетах. К тому же, отметили в Минпромторге, мясо и некоторые фрукты упаковывать в бумагу нельзя.
Помимо этого, запрет противоречит закону о защите прав потребителей. Отказ от упаковки приведёт к повышению цен для потребителей.
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Общество , Минпромторг , ЕАЭС
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