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Россияне определили лучший подарок на Новый год 

Газета.Ru и ещё 3 44 минуты назад
Россияне определили лучший подарок на Новый год
Фото: depositphotos.com
Большинство россиян назвали деньги лучшим подарком на Новый год. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

«Традиция дарить деньги сохраняет свою актуальность у россиян. На вопрос, какие подарки вы любите получать, большинство, а именно, 45,5% респондентов ответили: «деньги», — отмечают авторы исследования.

На втором месте оказались полезные и практичные подарки (25,5%), а на третьем — подарки для души, которые принесут положительные эмоции (23%).
При этом получают на Новый год деньги 63% респондентов, практичные презенты достаются 22%, а подарки для души — 14%. Еще 2% получают предоплаченную карту или сертификат.
Большинство опрошенных (35%) дарят то, что получатель сам себе не купил, но чему будет рад. 27% предпочитают дарить деньги, а 20% вручают заранее оговоренный подарок. Полезную в быту вещь дарят 10,5% россиян, совместную покупку сюрприза с друзьями и близкими организовывают 4%, предоплаченную банковскую карту или сертификаты вручают 3%.
В исследовании в преддверии Нового года приняли участие несколько тысяч респондентов. Опрос проводился в социальных сетях Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники» и других.
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