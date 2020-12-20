Россияне определили лучший подарок на Новый год 

Большинство россиян назвали деньги лучшим подарком на Новый год. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

«Традиция дарить деньги сохраняет свою актуальность у россиян. На вопрос, какие подарки вы любите получать, большинство, а именно, 45,5% респондентов ответили: «деньги», — отмечают авторы исследования.

На втором месте оказались полезные и практичные подарки (25,5%), а на третьем — подарки для души, которые принесут положительные эмоции (23%).

При этом получают на Новый год деньги 63% респондентов, практичные презенты достаются 22%, а подарки для души — 14%. Еще 2% получают предоплаченную карту или сертификат.

Большинство опрошенных (35%) дарят то, что получатель сам себе не купил, но чему будет рад. 27% предпочитают дарить деньги, а 20% вручают заранее оговоренный подарок. Полезную в быту вещь дарят 10,5% россиян, совместную покупку сюрприза с друзьями и близкими организовывают 4%, предоплаченную банковскую карту или сертификаты вручают 3%.

В исследовании в преддверии Нового года приняли участие несколько тысяч респондентов. Опрос проводился в социальных сетях Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники» и других.