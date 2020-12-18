Отдых россиянки в Турции пошел не по плану 

Автор блога «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс. Дзен» рассказала о своей поездке в Турцию в декабре. По словам россиянки, из-за коронавирусных ограничений, введенных властями Турции, «все пошло не совсем по плану».

Несколько дней автор блога провела в Стамбуле. Город был пустым, для местных действовал комендантский час, а по улицам гуляли только немногочисленные туристы. Кафе и рестораны работали только на вынос, а на выходных закрывались все магазины, банки и пункты обмена валюты.

Путешественница отметила, что отношение к россиянам было очень лояльным: их не заставляют носить маски на улице и лишь иногда полицейские проверяют паспорт, чтобы удостовериться, что это туристы.

После Стамбула автор блога отправилась в Анталью и ее отдых в местном отеле оказался «довольно уединенным»: завтраки, обеды и ужины приносили в номер, посещать процедуры она могла только по расписанию, а часы работы бассейна были ограничены.

В новогоднюю ночь в отеле будет праздничный ужин и живая музыка, но в 00:30 всех отправят по номерам.

Как писал «Рамблер», с 21:00 31 декабря и до 05:00 4 января в Турции будет действовать комендантский час. До этого в стране ввели круглосуточный комендантский час по выходным и приостановили работу кафе, ресторанов и спортивных залов.