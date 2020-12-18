Новогодние каникулы в России предложили перенести на май 

Депутат Госдумы , бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко предложил сократить новогодние каникулы, так как зимой россиянам нечем заняться. Об этом пишет «Московский комсомолец».

«Меня многие ругают за такие слова, но не нужно так долго нам встречать Новый год», — сказал Онищенко.

По его мнению, каникулы стоит перенести на майские праздники.

«И погода будет другая, и будет чем заняться на дачном участке», — подчеркнул он.

Также Онищенко посоветовал россиянам не объедаться в ночь на 31 декабря и не ездить в Турцию, где в разгаре очередная волна эпидемии.

«Нам то ли со скрытым юмором, то ли с сарказмом рекомендовали Танзанию, Сейшельские острова, то ли Маврикий. Привычная для нас Турция демонстрирует плохие показатели заболеваемости. В общем, за рубежом делать нечего», — заключил он.

Как сообщал «Рамблер», ранее Онищенко выступил против введения четырехдневной рабочей недели в России. Он опасается, что при четырехдневке жители страны начнут пить уже с четверга.

По мнению Онищенко, в России не развита индустрия отдыха, из-за этого людям на выходных некуда пойти.