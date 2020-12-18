Вассерман заявил о «старте беззакония» в США

«С учетом их [демократов — прим.ред.] стремления распространять свою юрисдикцию на весь остальной мир, это повлечет всплеск беззакония по всему миру. Боюсь, что гражданам Российской Федерации в ближайшие четыре года будет гораздо опаснее выезжать за рубеж, чем даже сейчас, когда уже много наших граждан схвачены», — заявил Вассерман.