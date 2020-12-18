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Москва

Почему в США лучше не приезжать: Вассерман предупредил о катастрофе 

Мария Иванова 1 час назад
Вассерман заявил о «старте беззакония» в США
Фото: ТАСС
Участник интеллектуальных телеигр Анатолий Вассерман считает, что после прихода к власти в США демократов мир ждет катастрофа и «всплеск беззакония». Об этом он заявил в эфире YouTube-канала «Радио АВРОРА».
Вассерман отметил, что старт «беззаконию» положил отказ Верховного суда США пересмотреть результаты выборов президента.

«С учетом их [демократов — прим.ред.] стремления распространять свою юрисдикцию на весь остальной мир, это повлечет всплеск беззакония по всему миру. Боюсь, что гражданам Российской Федерации в ближайшие четыре года будет гораздо опаснее выезжать за рубеж, чем даже сейчас, когда уже много наших граждан схвачены», — заявил Вассерман.

Как писал «Рамблер», ранее Вассерман предупреждал, что в случае прихода к власти Джо Байдена мир продолжит идти по пути глобализации.
Он подчеркивал, что это грозит глобальной цензурой: при Байдене «группа частных лиц» продолжит контролировать 99 процентов всего интернет-поиска в мире.

«Сохранится нынешняя система мирового разделения труда, основанная на узкой специализации целых стран и поэтому отсекающая от реально востребованной деятельности большую часть человечества. Что приводит к катастрофическим последствиям», — объяснял Вассерман.

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Общество , Анатолий Вассерман , Джозеф Байден
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