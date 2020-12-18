Власти Псковской области, где в пятницу был зафиксирован суточный максимум по коронавирусу (393 случая заражения), начали вакцинацию населения. Она будет проведена на территории восьми муниципалитетов, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.
"В Псковской области началась вакцинация от коронавируса. Первые 742 дозы вакцины доставлены в поликлиники Пскова и Великолукскую межрайонную больницу. В ближайшее время вакцину распределят по восьми точкам прививки в Псковском, Великолукском, Невельском, Бежаницком, Островском, Порховском, Себежском районах и в Пскове. В первую очередь будут прививаться люди из группы риска: медработники, социальные работники, учителя", — отмечается в сообщении пресс-службы в ее официальном канале в Telegram.
На данный момент в регионе 18 434 заразившихся, 9 064 выздоровели, 92 пациента умерли. Власти области из-за угрозы распространения инфекции продлили до 15 января карантин, перевели на закрытый режим работы все социальные учреждения, включая интернаты для престарелых, а также запретили проводить массовые мероприятия. Кроме того, по мнению губернатора, в регионе празднование Нового года должно пройти без массовых мероприятий.