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В Псковской области началась вакцинация от коронавируса 

ТАСС 1 час назад
В Псковской области началась вакцинация от коронавируса
Фото: РИА Новости
Власти Псковской области, где в пятницу был зафиксирован суточный максимум по коронавирусу (393 случая заражения), начали вакцинацию населения. Она будет проведена на территории восьми муниципалитетов, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.

"В Псковской области началась вакцинация от коронавируса. Первые 742 дозы вакцины доставлены в поликлиники Пскова и Великолукскую межрайонную больницу. В ближайшее время вакцину распределят по восьми точкам прививки в Псковском, Великолукском, Невельском, Бежаницком, Островском, Порховском, Себежском районах и в Пскове. В первую очередь будут прививаться люди из группы риска: медработники, социальные работники, учителя", — отмечается в сообщении пресс-службы в ее официальном канале в Telegram.

На данный момент в регионе 18 434 заразившихся, 9 064 выздоровели, 92 пациента умерли. Власти области из-за угрозы распространения инфекции продлили до 15 января карантин, перевели на закрытый режим работы все социальные учреждения, включая интернаты для престарелых, а также запретили проводить массовые мероприятия. Кроме того, по мнению губернатора, в регионе празднование Нового года должно пройти без массовых мероприятий.
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Общество , Псков , Псковская Область
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