"В Псковской области началась вакцинация от коронавируса. Первые 742 дозы вакцины доставлены в поликлиники Пскова и Великолукскую межрайонную больницу. В ближайшее время вакцину распределят по восьми точкам прививки в Псковском, Великолукском, Невельском, Бежаницком, Островском, Порховском, Себежском районах и в Пскове. В первую очередь будут прививаться люди из группы риска: медработники, социальные работники, учителя", — отмечается в сообщении пресс-службы в ее официальном канале в Telegram.