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Москва

Воробьёв рассказал о подготовке Подмосковья к вакцинации от COVID-19 

RT на русском и ещё 5 1 час назад
В Подмосковье развернули 92 пункта вакцинации от COVID-19
Фото: РИА Новости
Более 90 пунктов вакцинации от коронавируса созданы в Московской области. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

«Мы подготовили 92 пункта, они оснащены всем необходимым, протоколы имеются. Вакцина начала регулярно поступать. Мы ждём увеличения количества доз. Пока что мы получаем по 5—7 тыс. в неделю», — сказал он.

По его словам, это количество необходимо для того, чтобы «адаптировать систему» и «отточить электронную запись» на вакцинацию.
14 декабря в Подмосковье открылась электронная запись на вакцинацию от COVID-19.
Как подчёркивал Воробьёв, власти не намерены заставлять жителей проходить вакцинацию.
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Общество , Андрей Воробьев , Московская область
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