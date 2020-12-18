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Москва

Пока вы в маске: власти Петербурга рассказали о напряженной обстановке с COVID 

Елена Прошина 53 минуты назад

Россиянам назвали самые эффективные маски

Инфекционист Сергей Неняйкин объяснил, какие маски считаются наиболее эффективными. Врач обратил внимание, что при выборе маски стоит обращать внимание на изделия, которые не вредят коже. Поэтому необходимо изучить форму маски, крепления, материал и наличие швов. Об этом россиянам рассказал Об этом сообщает Комсомольская правда.
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Власти Петербурга оценили ситуацию с COVID-19 в городе

Эпидемиологическая обстановка в Санкт-Петербурге остаётся напряжённой, стационары работают на пределе возможностей. Об этом рассказал первый заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

«Текущая обстановка остаётся напряжённой, стационары работают на пределе возможностей», — цитирует его РИА Новости.

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Малышева объяснила появление синяков на телах больных COVID-19

Доктор медицинских наук Елена Малышева и врач-кардиолог, профессор Дмитрий Дупляков объяснили, откуда на телах людей, перенесших коронавирус, могут появляться синяки.
По словам Малышевой, больным COVID-19 часто назначают антикоагулянты — препараты, разжижающие кровь, которые предотвращают образование микротромбов.
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В России провели более 84,9 млн тестов на COVID-19

В России проведено свыше 84,9 миллиона исследований на коронавирусную инфекцию, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
За минувшие сутки в стране проведено 539 тысяч тестов на COVID-19, следует из данных ведомства.
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Экс-президент США Джимми Картер захотел привиться от коронавируса

Бывший президент США, 96-летний Джимми Картер изъявил желание привиться от коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на странице неправительственной организации Центр Картера (The Carter Center) в Twitter.

"После консультации врачей президент Картер ожидает возможности привиться от COVID-19, когда вакцина станет доступной для него", — говорится в сообщении.

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Общество , Видео , Елена Малышева , Джеймс Картер , Правительство Санкт-Петербурга , Центр Картера , Роспотребнадзор , РИА Новости
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