Пока вы в маске: власти Петербурга рассказали о напряженной обстановке с COVID 

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Инфекционист Сергей Неняйкин объяснил, какие маски считаются наиболее эффективными. Врач обратил внимание, что при выборе маски стоит обращать внимание на изделия, которые не вредят коже. Поэтому необходимо изучить форму маски, крепления, материал и наличие швов. Об этом россиянам рассказал Об этом сообщает Комсомольская правда.

Эпидемиологическая обстановка в Санкт-Петербурге остаётся напряжённой, стационары работают на пределе возможностей. Об этом рассказал первый заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

«Текущая обстановка остаётся напряжённой, стационары работают на пределе возможностей», — цитирует его РИА Новости.

Доктор медицинских наук Елена Малышева и врач-кардиолог, профессор Дмитрий Дупляков объяснили, откуда на телах людей, перенесших коронавирус, могут появляться синяки.

По словам Малышевой, больным COVID-19 часто назначают антикоагулянты — препараты, разжижающие кровь, которые предотвращают образование микротромбов.

В России проведено свыше 84,9 миллиона исследований на коронавирусную инфекцию, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора

За минувшие сутки в стране проведено 539 тысяч тестов на COVID-19, следует из данных ведомства.

Бывший президент США, 96-летний Джимми Картер изъявил желание привиться от коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на странице неправительственной организации Центр Картера (The Carter Center) в Twitter.