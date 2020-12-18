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Москва

Малышева объяснила пугающий эффект при коронавирусе 

Артём Кульша 1 час назад
Малышева объяснила появление синяков при COVID-19
Фото: РИА Новости
Гематомы на теле у больных коронавирусной инфекцией COVID-19 появляются из-за действия антикоагулянтов. Об этом, как сообщает «Царьград», заявила врач и телеведущая Елена Малышева.
Антикоагулянты — лекарственные средства, которые препятствуют образованию тромбов. Врачи часто назначают их больным коронавирусной инфекцией. Действием этих препаратов и объясняется появление у них на теле синяков. Чаще всего всего гематомы возникают у пожилых пациентов. Малышева отметила, что у пожилых людей вообще очень часто появляются синяки, некоторых для этого достаточно взять за руку.

«Помню, упала моя мама, у нее был синяк просто в полтела!» — рассказала она.

Коллега Малышевой Дмитрий Дупляков назвал кровотечения из-за приема антикоагулянтов досаждающими, но неопасными и никак не влияющими на течение коронавирусной инфекции, в том числе те кровотечения, что проявляются кровью в моче или мокроте. Он рассказал, что серьезные кровотечения, требующие отмены приема лекарства, встречаются менее чем у 1% пациентов.
В ноябре, как сообщал «Рамблер», Малышева заявила, что коронавирус не так страшен, как думали люди, потому что большинство больных переносит инфекцию либо бессимптомно, либо в легкой форме, а риск умереть от нее низкий.
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Общество , Елена Малышева
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