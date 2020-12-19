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Москва

Россиянки выйдут из декрета востребованными специалистами 

Парламентская газета и ещё 4 1 час назад
Россиянки выйдут из декрета специалистами
Фото: АГН МОСКВА
Службы занятости будут обязаны направлять молодых мам на профессиональное обучение только по востребованным на рынке труда профессиям. Такое уточнение в законе о занятости вступает в силу 19 декабря.
Во время отпуска по уходу за ребёнком до трёх лет россиянки смогут получить профессиональное или дополнительное образование. При этом пойти на курсы можно будет не только по месту жительства, но и по месту фактического пребывания — это тоже теперь закреплено в законе.

«Снимается ограничение, которое действует сегодня, — обращение только по месту регистрации. А значит, у женщины появляется возможность действовать по жизненной ситуации на выбор, по её усмотрению и максимально удобно для семьи», — поясняла автор поправок, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Согласно национальному проекту «Демография», в 2020-2024 годах программы повышения квалификации и переобучения должны охватить минимум 230 тысяч женщин в декретном отпуске.
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Общество , Ирина Яровая , Госдума
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