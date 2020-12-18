Власти Петербурга оценили ситуацию с COVID-19 в городе

Эпидемиологическая обстановка в Санкт-Петербурге остаётся напряжённой, стационары работают на пределе возможностей. Об этом рассказал первый заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана.
«Текущая обстановка остаётся напряжённой, стационары работают на пределе возможностей», — цитирует его РИА Новости.
Сарана добавил, что пока нет нужды в перепрофилировании медучреждений, которые оказывают плановую помощь.
Ранее власти Санкт-Петербурга заявили, что ситуация с COVID-19 стабилизируется, но остаётся напряжённой.
В новогодние праздники в Петербурге планируется усилить проверки ресторанов и кафе на соблюдение ограничений.