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В Петербурге заявили о работе стационаров на пределе возможностей 

RT на русском 1 час назад
Власти Петербурга оценили ситуацию с COVID-19 в городе
Фото: РИА Новости
Эпидемиологическая обстановка в Санкт-Петербурге остаётся напряжённой, стационары работают на пределе возможностей. Об этом рассказал первый заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

«Текущая обстановка остаётся напряжённой, стационары работают на пределе возможностей», — цитирует его РИА Новости.

Сарана добавил, что пока нет нужды в перепрофилировании медучреждений, которые оказывают плановую помощь.
Ранее власти Санкт-Петербурга заявили, что ситуация с COVID-19 стабилизируется, но остаётся напряжённой.
В новогодние праздники в Петербурге планируется усилить проверки ресторанов и кафе на соблюдение ограничений.
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Общество , Правительство Санкт-Петербурга , РИА Новости , Санкт-Петербург
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