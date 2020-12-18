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В «Яндексе» назвали главные слова 2020 года 

РИАМО 1 час назад
В «Яндексе» назвали главные слова 2020 года
Фото: РИАМО, Анастасия Осипова
Компания «Яндекс» назвала главные слова уходящего года, одним из главных стало слово «карантин», сообщает Nation News.

«Текущий год ознаменовался словами «карантин», «пропуск» и «конституция», — говорится в сообщении.

Также компания представила самые популярные запросы прошлых лет.
Так в 2011 году самыми используемыми стали «планшет», «купон» и «дефолт», в 2012 — «мультиварка», «мемы» и «ультрабук», в 2013 — «метеорит», «плейкаст», «промокод», в 2014 — «майдан», «годжи» и «санкции».
Пять лет назад наиболее используемыми стали «тверк», «кек» и «слипоны», в 2016 — «гироскутер», «петиция» и «вейп», в 2017 — «спиннер», «майнинг» и «криптовалюта», в 2018 — «слайм», «каршеринг» и «сквиши», в 2019 — «рецессия», «постирония» и «люстрации». ​
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Общество , Яндекс
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