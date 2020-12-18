17 декабря, как сообщал «Рамблер», на прямую линию с главой государства дозвонился житель города Волосово Ленобласти Анатолий Терехов. Он рассказал, что обратился в местное отделение ПФР после того, как услышал по телевизору об обещанной президентом прибавке к пенсии.

По словам мужчины, сотрудник фонда нахамил ему, заявив, что «обещал Путин, а он ничего никому не обещал». Глава государства, выслушав рассказ Терехова, отметил, что поручит подчиненным разобраться в ситуации.

Уже на следующий день глава отделения ПФР по Ленобласти Мария Ларионова заявила, что в отделении проводится проверка.

В первую очередь, по ее словам, необходимо установить сам факт обращения Терехова в ПФР. Пока этого сделать не удалось: мужчина якобы позвонил на горячую линию 23 января 2020 года, записался на прием 28 января, на в отделение в назначенный срок не явился.

Ларионова изъявила желание лично побеседовать с сотрудниками клиентской службы, которые принимают звонки, чтобы попытаться найти человека, говорившего с Тереховым. Если факт грубого отношения будет установлен, она пообещала рассмотреть инцидент на комиссии по служебному поведению.

17 декабря Владимир Путин провел ежегодную пресс-конференцию. На этот раз из-за угрозы распространения пандемии национальный лидер отвечал на вопросы журналистов и жителей России в формате онлайн. Президент вышел на связь из своей резиденции в Ново-Огарево. Пресс-конференция длилась четыре с половиной часа. За это время Путину задали 68 вопросов.