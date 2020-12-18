Российские учёные разработали вакцину от ВИЧ 

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Центр «Вектор» сообщил о разработке вакцины от ВИЧ. Препарат успешно прошёл испытание на людях.

ВИЧ-специфические антитела и цитотоксические Т-лимфоциты после двукратной вакцинации были зафиксированы у 100% добровольцев, антитела, нейтрализующие ВИЧ-псевдовирусы, — у 80%, — сообщили в «Векторе».

Первая фаза клинических испытаний препарата «КомбиВИЧвак» прошла в 2011 году и подтвердила безопасность вакцины. Сейчас учёные разработали усовершенствованный вариант препарата — «КомбиВИЧвак-Ново», его эффективность против ВИЧ будет определена после будущих испытаний, передаёт «Интерфакс».

По информации Государственного реестра лекарственных средств, разрешение на клинические исследования вакцины «КомбиВИЧвак» выдали в 2013 году, испытания продолжатся до конца 2021 года. Их проводят в медсанчасти ФМБА и инфекционном центре, обе организации расположены в Новосибирской области.

Для завершения разработки вакцины «КомбиВИЧвак» необходимо проведение клинических исследований, регистрация вакцины в Российской Федерации, — отметили в «Векторе».

В новом варианте препарата эффективность в десять раз выше, чем в исходном, добавили там.

Вирус иммунодефицита человека постепенно разрушает иммунную систему, пока сопротивляемость организма болезням не становится крайне низкой. СПИД, синдром приобретённого иммунодефицита, — это последняя стадия развития ВИЧ-инфекции.