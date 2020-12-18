Умер иллюстратор Валерий Дмитрюк

В возрасте 80 лет из жизни ушел иллюстратор Валерий Дмитрюк, написал на своей странице в Facebook фотограф Андрей Рушайло-Арно. По его словам, художник скончался после заражения коронавирусом.

Дмитрюк умер 16 декабря. Рушайло-Арно напомнил, что Валерий Андреевич 20 лет проработал главным художником в журнале «Детская литература». В его послужном списке — сотрудничество с журналами «Мурзилка» и «Веселые картинки», «Колобок» и «Кукумбер». Дмитрюк проиллюстрировал десятки детских книг.

«Соавтор и составитель, подборщик и дизайнер этапного издания, посвящённого иллюстраторам, «Художники советской детской книги». Вместе с писателем Григорием Остером вел в журнале «Огонёк» постоянную рубрику «Детский угол», — перечислил Рушайло-Арно заслуги Дмитрюка.

Скончавшийся художник запомнился коллегам также по работе в Большом театре, МХАТе и Новой Опере.

В июле, как сообщал «Рамблер», в собственной московской квартире был обнаружен труп редактора детского журнала «Веселые картинки» Феликса Шапиро. При осмотре места трагедии полицейские отметили, что на теле скончавшегося есть видимые повреждения. Однако природу появления травм даже спустя несколько месяцев установить не удалось. Недавно правоохранители инициировали новую проверку. Они полагают, что 89-летнего редактора легендарного детского журнала могли убить.