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Пока вы спали: вернувшихся из-за рубежа россиян оштрафовали на 23 млн 

Артём Кульша 1 час назад
Пока вы спали: Россияне заплатили штрафы более чем на 23 млн рублей
Фото: ТАСС
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Россиян оштрафовали на 23 миллиона из-за просроченных тестов на ковид

Россияне были оштрафованы более чем на 23 миллиона рублей за несвоевременное прохождение обследования на наличие коронавирусной инфекции COVID-19 по возвращении из-за границы. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Граждане России, прибывшие на родину воздушным транспортом, обязаны в течение трех дней сдать ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию и разместить информацию о его результате на портале госуслуг. До получения результатов они должны соблюдать режим изоляции по месту жительства или пребывания.
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США лишают Россию доходов и влияния

Санкции США в отношении Турции направлены против России. Об этом сообщает пресс-служба американского Государственного департамента.
Там рассказали, что госсекретарь Майк Помпео обсудил с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу санкции, введенные США против Турции за покупку российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Помпео заверил коллегу, что они не направлены на подрыв военного потенциала или боевой готовности Турции, целью санкций является помешать России получить значительные доходы и влияние.

Стали известны траты россиян на подготовку к Новому году

В 2020 году россияне потратили в 2,5 раза больше денег на создание себе новогоднего настроения, чем год назад. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно результатам исследования сервиса «Яндекс. Маркет», к середине декабря россияне потратили в среднем около 5,8 тысячи рублей на украшение дома к Новому году. К аналогичному периоду 2019-го россияне сделали примерно на 150% меньше заказов новогодних товаров.
В «Яндекс. Маркете» объясняют это большим вниманием граждан к созданию праздничной атмосферы в условиях пандемии COVID-19.

Назван главный страх НАТО

Российский зенитный ракетный комплекс С-400 — возможно, главный страх НАТО. Об этом сообщает The National Interest.
Американское издание назвало С-400 одной из ведущих систем противоракетной обороны в мире и ключевым продуктом российского экспорта.
Оно отметило, что в настоящее время в пяти военных округах России несут службу 56 батальонов или 25 полков С-400, Китай, Индия и Турция купили ЗРК, а Ирак, Катар, Египет, Вьетнам и Саудовская Аравия выразили в этом заинтересованность.
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Россиянам грозит штраф за просроченные права

Водителям, срок действия прав которых был продлен из-за пандемии коронавирусной инфекции, осталось две недели на их замену. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее, как сообщал «Рамблер», срок действия водительских удостоверений, истекавший 1 февраля — 15 июля, был продлен до конца года. В ГИБДД напомнили водителям, что до конца года они должны их заменить.
Согласно статье 12.7 Кодекса об административных правонарушениях, управление транспортным средством водителем, не имеющим соответствующего права, влечет наложение штрафа в размере от пяти до 15 тысяч рублей.
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Общество , Мевлют Чавушоглу , ГИБДД , НАТО
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