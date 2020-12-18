Россиянку с чугунной скамейкой прогнали из автобуса

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Москва

Россиянка влезла в автобус со скамейкой и попала на видео 

Алевтина Жаркова 1 час назад
В одном из рейсовых автобусов Петербурга разгорелся скандал из-за того, что пассажирка попыталась перевезти крупногабаритный груз. Женщина захотела прокатиться со своей скамейкой.
Однако кондуктору намерение использовать общественный транспорт для перевозки уличных чугунных конструкций пришлось не по нраву. Сотрудница петербургского автобуса потребовала даму покинуть салон, после чего между ними возникла словесная перепалка. Лишь после угрозы вызвать стражей порядка пассажирка согласилась уйти вместе со своим «багажом».
Общество , Видео
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