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Путину доверяют 58% россиян, показал опрос 

РИА Новости 1 час назад
Путину доверяют 58% россиян, показал опрос
Фото: РИА Новости
Более половины россиян (58%) доверяют президенту РФ Владимиру Путину, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".
Согласно данным исследования, скорее не доверяют ему 31%, еще 12% затруднились ответить на вопрос.
По мнению 61% опрошенных, Путин скорее хорошо работает на своем посту. Противоположной точки зрения придерживаются 24% россиян. Затруднились ответить на вопрос 15%.
Всероссийский телефонный опрос проведен 11-13 декабря среди 4 тысяч респондентов от 18 лет и старше методом случайной выборки номеров мобильных и стационарных телефонов. Статистическая погрешность не превышает 1,9%.
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Общество , Владимир Путин , Фонд "Общественное мнение"
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