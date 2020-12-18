Россиян наняли полоть сорняки под снегом в -25

Жителей Самарской области наняли полоть сорняки в 25-градусный мороз. Видео зимней «прополки» публикует Telegram-канал Mash.

Местное предприятие села Кошелевка за 500 рублей наняло на подработку россиян для обработки 140 кустов. При этом люди должны были работать с 8 утра, а для обогрева они разводили костры, поскольку вагончик-бытовка приезжал к обеду.

В организации «Кошелевский посад» утверждают, что кусты необходимо полоть даже зимой, в противном случае полевые мыши нанесут яблоням вред. Однако один из работников заявил, что в «посаде» доделывают то, о чем забыли летом.