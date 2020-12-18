Россиян наняли полоть сорняки под снегом в -25

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Москва

Нанятые полоть сорняки в мороз россияне попали на видео 

Алевтина Жаркова 54 минуты назад
Жителей Самарской области наняли полоть сорняки в 25-градусный мороз. Видео зимней «прополки» публикует Telegram-канал Mash.
Местное предприятие села Кошелевка за 500 рублей наняло на подработку россиян для обработки 140 кустов. При этом люди должны были работать с 8 утра, а для обогрева они разводили костры, поскольку вагончик-бытовка приезжал к обеду.
В организации «Кошелевский посад» утверждают, что кусты необходимо полоть даже зимой, в противном случае полевые мыши нанесут яблоням вред. Однако один из работников заявил, что в «посаде» доделывают то, о чем забыли летом.
Общество , Видео
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