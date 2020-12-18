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Москва

Названы безопасные для россиян страны 

Артём Кульша 48 минут назад
Роспотребднадзор назвал три безопасные для путешествия страны
Фото: РИА Новости
Лишь Эфиопия, Танзания и Сейшельские острова полностью соответствуют всем критериям эпидемической безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
27 марта, как сообщал «Рамблер», власти России приостановили международное авиасообщение из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. 1 августа они начали его возобновлять.
На данный момент восстановлено воздушное сообщение с 16 странами — Кубой, Египтом, Турцией, Сербией, Японией, Эфиопией, Танзанией, Киргизией, Казахстаном, Мальдивами, Швейцарией, Белоруссией, Южной Кореей, Великобританией, Сейшельскими островами и Объединенными Арабскими Эмиратами.
Три дня назад Роспотребнадзор представил очередной еженедельный мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки в иностранных государствах. Служба оценила обстановку по показателям заболеваемости коронавирусной инфекцией за 14 дней, среднесуточного темпа прироста за 14 дней и другим.
По состоянию на 13 декабря, эпидемическая обстановка лишь в Эфиопии, Танзании и на Сейшельских островах соответствует всем трем критериям. Обстановка на Кубе, Мальдивах, в Египте и Киргизии соответствует двум критериям, в ОАЭ, Сербии, Японии, Южной Корее и Великобритании — одному, в Турции, Казахстане, Белоруссии и Швейцарии — ни одному.

«Необходимо отметить, что при выезде в зарубежные страны возрастает риск заражения новой коронавирусной инфекцией. Заранее выбирайте безопасные в эпидемиологическом плане страны и не забывайте о соблюдении мер профилактики (ношение защитных масок, использование дезинфицирующих средств, соблюдение социальной дистанции). При появлении симптомов инфекционного заболевания необходимо оставаться дома, вызвав врача», — сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

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Общество , Роспотребнадзор
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