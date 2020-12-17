Могилу Гафта засыпали цветами

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Сотрудники ритуального агентства, которые занимались организацией похорон актера Валентина Гафта , заявили, что такого обилия цветов на одной могиле не видели уже более 20 лет, сообщает издание «Дни.ру» . Венки и корзины растянулись в ленту на расстоянии около 20 метров.

Народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался 12 декабря на 86-м году жизни после инсульта и последовавшей продолжительной болезни. Актера похоронии 15 декабря на Троекуровском кладбище.

Последний раз такое обилие цветов ритуальщики припомнили в 1996 году, когда хоронили бывшего сенатора Владимира Долгих . Тогда венки и корзины на могилу везли на трех машинах.

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что родственники и близкие запустили могилу композитора Владимира Шаинского . Он также похоронен на Троекуровском кладбище. В январе 2018 года после его смерти на могилу нанесли множество венков и цветов. Место захоронения обнесли оградкой, на которую установили портрет легендарного детского композитора. Спустя почти три года ничего на могиле Шаинского кардинально не изменилось: только выросли сорняки, портрет выцвел, а венки и цветы стали мусором.