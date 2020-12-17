Могилу Гафта засыпали цветами

Сотрудники ритуального агентства, которые занимались организацией похорон актера Валентина Гафта, заявили, что такого обилия цветов на одной могиле не видели уже более 20 лет, сообщает издание «Дни.ру». Венки и корзины растянулись в ленту на расстоянии около 20 метров.
Народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался 12 декабря на 86-м году жизни после инсульта и последовавшей продолжительной болезни. Актера похоронии 15 декабря на Троекуровском кладбище.
Журналисты отметили, что там нашли покой многие знаменитые актеры и режиссеры, в частности Марина Голуб, Николай Караченцов, Вера Глаголева, Александр Лазарев, Сергей Юрский и другие. Могилу Гафта засыпали белым песком, а поверх уложили еловые ветви. Цветы, венки и корзины прислали не только известные россияне, в числе которых оказались министр обороны РФ Сергей Шойгу, поэт Михаил Гуцериев, президент России Владимир Путин и другие. Поклонники актерского таланта Гафта на протяжении нескольких часов несли букеты. В результате, по словам организаторов похорон, места на могиле не хватило. Цветы пришлось выложить в линию, которая протянулась на 20 метров.
Последний раз такое обилие цветов ритуальщики припомнили в 1996 году, когда хоронили бывшего сенатора Владимира Долгих. Тогда венки и корзины на могилу везли на трех машинах.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что родственники и близкие запустили могилу композитора Владимира Шаинского. Он также похоронен на Троекуровском кладбище. В январе 2018 года после его смерти на могилу нанесли множество венков и цветов. Место захоронения обнесли оградкой, на которую установили портрет легендарного детского композитора. Спустя почти три года ничего на могиле Шаинского кардинально не изменилось: только выросли сорняки, портрет выцвел, а венки и цветы стали мусором.
Могила популярного в 90-е годы певца Евгения Осина тоже не ухожена. Певцу, скончавшемуся в 2018 году, до сих пор не поставили памятник. Артист тоже нашел покой на Троекуровском кладбище. Престижное место для друга выбил продюсер Андрей Разин. Он же взял на себя затраты на погребение, панихиду и поминки. Спустя два года после похорон могила артиста пришла в запустение: фото Осина, закрепленное на деревянном кресте, покосилось, искусственные цветы выцвели, а живые перевернуты и торчат из ваз стеблями вверх.