Иностранцы не поверили в реальность фото из Владивостока

Фотография, сделанная во Владивостоке , поставила в ступор иностранных интернет-пользователей, которые начали шутить на эту тему и задавать странные вопросы, сообщает PRIMPRESS.

Речь идет о снимке обледеневших автомобилей, который обрел популярность в Сети сразу после того, как во Владивостоке прошел ледяной дождь. В приморском сегменте соцсетей фото обсуждали еще в конце ноября.

Однако сейчас снимок попал на развлекательный сайт Reddit, популярный у англоязычной аудитории. Автор поста просто подписал, что фото сделано во Владивостоке, Россия. И кадр быстро обрел популярность, набрав более 57 тысяч лайков и 1200 комментариев.

В комментариях иностранцы заметили, что не верят, что это реальное фото. Увиденное напомнило им кадр из компьютерной игры (например, из «Киберпанк 2077»).

«Ужасающе. Как вообще люди там выживают?», — начали задавать вопросы пользователи.

«Как человек, выросший в пустыне Аризоны, я не могу представить себе, что увижу нечто подобное».

«Что за ***? Как вы вообще способны жить в таких условиях?! Это сводит с ума. Мы здесь в Калифорнии избалованы».

«Вижу, Россия наконец вводит новые меры профилактики ковида. Полное покрытие машины».