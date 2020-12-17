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«Как люди там выживают?»: фото Владивостока поставило в ступор иностранцев 

Primpress 1 час назад
Иностранцы не поверили в реальность фото из Владивостока
Фото: РИА Новости
Фотография, сделанная во Владивостоке, поставила в ступор иностранных интернет-пользователей, которые начали шутить на эту тему и задавать странные вопросы, сообщает PRIMPRESS.
Речь идет о снимке обледеневших автомобилей, который обрел популярность в Сети сразу после того, как во Владивостоке прошел ледяной дождь. В приморском сегменте соцсетей фото обсуждали еще в конце ноября.
Однако сейчас снимок попал на развлекательный сайт Reddit, популярный у англоязычной аудитории. Автор поста просто подписал, что фото сделано во Владивостоке, Россия. И кадр быстро обрел популярность, набрав более 57 тысяч лайков и 1200 комментариев.
В комментариях иностранцы заметили, что не верят, что это реальное фото. Увиденное напомнило им кадр из компьютерной игры (например, из «Киберпанк 2077»).

«Ужасающе. Как вообще люди там выживают?», — начали задавать вопросы пользователи.

«Как человек, выросший в пустыне Аризоны, я не могу представить себе, что увижу нечто подобное».

«Что за ***? Как вы вообще способны жить в таких условиях?! Это сводит с ума. Мы здесь в Калифорнии избалованы».

«Вижу, Россия наконец вводит новые меры профилактики ковида. Полное покрытие машины».

primpress.ru
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Комментарии 18
Общество , Владивосток , Приморский Край
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