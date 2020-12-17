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Москва

Жена инвалида рассказала, как чиновник «отправил» его к Путину 

РИА Новости 2 часа назад
Жена инвалида рассказала, как чиновник «отправил» его к Путину
Фото: kremlin.ru
Жена Анатолия Терехова, пожаловавшегося президенту России Владимиру Путину на хамство чиновника в Ленинградской области, рассказала телеканалу "360", почему ее супруг решил обратиться к главе государства.

"Мой муж услышал, что Путин пообещал доплаты к пенсии до уровня прожиточного минимума, а ему сделали так, что все доплаты входят в прожиточный минимум. Он пошел с этим разбираться, на что один из чиновников, имя которого мы не знаем, сказал: «Это вам Путин обещал? Вот у него и спрашивайте. Я не обещал»", — заявила она.

Ранее эту цитату зачитал на пресс-конференции и сам президент, отметив, что госслужащие бывают разные, и "в семье не без урода". После обращения инвалида губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко инициировал проверку служебного поведения чиновника, оказавшегося сотрудником территориального отделения Пенсионного фонда.
Женщина также подчеркнула, что вопрос о начислениях появился из-за размера пенсии ее мужа.

"Хорошо, что для инвалидов открыли рабочие места. Работает сторожем, хоть какая-то зарплата есть", — заключила она.

После обращения к президенту власти Ленинградской области приняли решение обеспечить Анатолия Терехова новыми протезами. Также губернатор намерен проследить, чтобы администрация Волосовского района, жителем которого является Терехов, оборудовала парковки для инвалидов. В разговоре с РИА Новости жена инвалида отметила, что обрадовалась новым протезам для мужа, потому как "старые часто ломаются".
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Комментарии
Общество , Александр Дрозденко , Владимир Путин , Пенсионный фонд РФ , РИА Новости
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