Жена инвалида рассказала, как чиновник «отправил» его к Путину 

"Мой муж услышал, что Путин пообещал доплаты к пенсии до уровня прожиточного минимума, а ему сделали так, что все доплаты входят в прожиточный минимум. Он пошел с этим разбираться, на что один из чиновников, имя которого мы не знаем, сказал: «Это вам Путин обещал? Вот у него и спрашивайте. Я не обещал»", — заявила она.