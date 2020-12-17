Соловьев назвал Шнурова слабым после вопроса Путину 

"Какой же Шнуров оказался слабый. Печально. На пафосе — а пустой", — написал Соловьев в Twitter.

Во время общения главы государства с журналистами Шнуров поинтересовался у Путина, почему российские хакеры не помогли Дональду Трампу на выборах президента США и может ли тот рассчитывать на какую-либо должность в России. Также он спросил, как простому человеку описывать жизнь в России без использования ненормативной лексики.

Путин, в свою очередь, поблагодарил продюсера RTVi за то, что тот не стал материться на пресс-конференции, и предложил в качестве альтернативы ругательствам использовать слово "редиска". Вопрос о хакерах глава государства назвал провокацией и подчеркнул, что Россия не вмешивалась в выборы президента США ни во время прошлой избирательной кампании, ни в этом году.