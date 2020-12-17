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Соловьев назвал Шнурова слабым после вопроса Путину 

РИА Новости 2 часа назад
Соловьев назвал Шнурова слабым после вопроса Путину
Фото: РИА Новости
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал вопрос Сергея Шнурова Владимиру Путину во время пресс-конференции российского лидера.

"Какой же Шнуров оказался слабый. Печально. На пафосе — а пустой", — написал Соловьев в Twitter.

Во время общения главы государства с журналистами Шнуров поинтересовался у Путина, почему российские хакеры не помогли Дональду Трампу на выборах президента США и может ли тот рассчитывать на какую-либо должность в России. Также он спросил, как простому человеку описывать жизнь в России без использования ненормативной лексики.
Путин, в свою очередь, поблагодарил продюсера RTVi за то, что тот не стал материться на пресс-конференции, и предложил в качестве альтернативы ругательствам использовать слово "редиска". Вопрос о хакерах глава государства назвал провокацией и подчеркнул, что Россия не вмешивалась в выборы президента США ни во время прошлой избирательной кампании, ни в этом году.
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Комментарии
Общество , Владимир Соловьев , Сергей Шнуров , Дональд Трамп , Владимир Путин
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