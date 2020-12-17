Ещё
Далее:
Читайте также:
Ученые назвали самый страшный фильм в мире
Ученые назвали самый страшный фильм в мире Узнать ⟶
Выберите регион
Москва

Деньги для уральских медиков нашлись через два часа после жалобы Путину 

News.ru 1 час назад
Деньги для уральских медиков нашлись после жалобы Путину
Фото: РИА Новости
Сотрудники больницы Качканара в Свердловской области пожаловались главе РФ Владимиру Путину на задержку коронавирусных выплат во время пресс-конференции лидера. По данным регионального штаба по борьбе с COVID-19 средства нашлись через два часа после обращения медиков.
Проверку соответствующие органы организовали по поручению регионального министра здравоохранения Андрея Карлова. Выяснилось, что действительно перечисление материальной помощи задержали, передаёт портал Ura.ru.

Рапорт о случаях заноса инфекции, по которым также должны были быть произведены выплаты, был подан уже после формирования основной заявки. Своевременно приняты меры к обеспечению положенных выплат, в настоящее время все процедуры проведены, денежные средства уже перечисляются на счета больницы и должны поступить на карты медицинских работников в понедельник [21 декабря], — говорится в заявлении оперштаба.

Накануне Путин ответил на вопрос, связанный с выплатами медикам, которые работают с больными коронавирусом. Лидер выразил надежду, что случаи неполучения пособий врачами за труд в «красной зоне» являются единичными, и пообещал разобраться с судьбой выделенных средств на обеспечение лекарствами от COVID-19 и перечислений медикам, до сих пор не дошедших до ряда регионов. Комментируя ситуацию в Рязанской области, он сообщил, что все деньги из федерального бюджета были перечислены, однако неясно, почему там до сих пор не предоставляют препараты заболевшим.
Ранее NEWS.ru писал, что Минфин перечислил регионам 10 млрд рублей на дополнительные выплаты в 2020 году врачам и работникам медицинских учреждений, работающим с заражёнными коронавирусом пациентами. Дотации «распределены между регионами исходя из расчётной доли объёма выплат медицинским работникам, произведённых ранее».
Правительство РФ продлило до конца 2021 года выплаты работникам, оказывающим помощь больным с COVID-19. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Также сообщалось, что будет выделен 1 млрд рублей на дополнительные выплаты студентам медицинских вузов, работающим в больницах в условиях пандемии.
Видео дня. Ольга Бузова не хочет оставаться в России
News.ru: последние новости
Райхельгауз: театр «Современник» закончился с уходом Гафта Райхельгауз: театр «Современник» закончился с уходом Гафта Дружинина призналась в проверке людей вопросом «Чей Крым?» Дружинина призналась в проверке людей вопросом «Чей Крым?» Коллеги оценили мужество Остроумовой, сумевшей достойно проститься с Гафтом Коллеги оценили мужество Остроумовой, сумевшей достойно проститься с Гафтом
Комментарии
Общество , Михаил Мишустин , Андрей Карлов , Владимир Путин , Правительство РФ , Минфин , РИА Ura.ru , Качканар , Свердловская Область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Выставленные на продажу дети в Красноярске попали на видео
00:59
Выставленные на продажу дети в Красноярске попали на видео
Происшествия
Шнуров спросил Путина, как не ругаться матом
00:58
Шнуров спросил Путина, как не ругаться матом
Политика
На глазах у сына отец ограбил игровой автомат
00:15
На глазах у сына отец ограбил игровой автомат
Происшествия
Стюардесса раскрыла места хранения умерших в самолете и попала на видео
00:40
Стюардесса раскрыла места хранения умерших в самолете и попала на видео
Общество
«Русской мафии» нанесли сокрушительный удар
01:13
«Русской мафии» нанесли сокрушительный удар
В мире Криминал
Вандалы потушили Вечный огонь в Петербурге и попали на видео
00:31
Вандалы потушили Вечный огонь в Петербурге и попали на видео
Происшествия
Российский танк-амфибия готов сокрушить врага на море
00:27
Российский танк-амфибия готов сокрушить врага на море
Армия Наука и техника
Китай впервые превзошел СССР
00:22
Китай впервые превзошел СССР
Наука и техника
Ребенок-пироман сжег новогоднюю елку в центре города
00:59
Ребенок-пироман сжег новогоднюю елку в центре города
Происшествия
Хоккеист с клюшкой и на коньках прыгнул в прорубь
01:43
Хоккеист с клюшкой и на коньках прыгнул в прорубь
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение