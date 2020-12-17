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Россиянин хочет встретиться с Жириновским для обсуждения инопланетян 

РИА Новости 1 час назад
Россиянин хочет встретиться с Жириновским и обсудить инопланетян
Фото: РИА Новости
Житель астраханского села просит встречи с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, чтобы рассказать о том, как видел инопланетян, сообщила фракция ЛДПР в своем Telegram-канале.

"Житель астраханского села хочет рассказать Владимиру Жириновскому об инопланетянах", — говорится в сообщении.

В письменной форме он сообщил, что увидел пришельцев, уточняют во фракции.

"Неизвестные "гости" заверили, что заберут из Астраханской области только отборных людей, а остальных оставят доживать свой век. К сожалению, по каким критериям будут отбирать тех самых отборных счастливчиков, неизвестно. Мужчина отметил в своем обращении, что ему нужно встретиться с лидером партии Владимиром Жириновским, чтобы изучить данный феномен", — сообщает фракция ЛДПР.

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Общество , Владимир Жириновский , ЛДПР , Астраханская Область
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