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Москва

Группа компаний «Восток-Медиа» вошла в Ассоциацию коммуникационных агентств РФ 

Партнерский материал 1 час назад
Группа компаний «Восток-Медиа» вошла в Ассоциацию коммуникационных агентств РФ
Фото: Восток-Медиа
Оператор наружной рекламы «Восток-Медиа» стал членом Ассоциации коммуникационных агентств РФ, в рамках которой планируется развивать индустрию ООН.
Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР, до 2000 г. — РАРА) была создана в 1993 году. Некоммерческая организация является ведущим и крупнейшим профессиональным объединением с более 200 участниками рынка коммуникационных услуг России.

«Вступление в Ассоциацию является для нас важным шагом, и мы искренне заинтересованы в развитии и усилении индустрии OOH. От имени группы компаний «Восток–Медиа» выражаем искреннюю благодарность членам АКАР за единодушную поддержку с их стороны», — прокомментировал вступление оператора «Восток-Медиа» управляющий партнёр Алексей Сергеевич Митрюшин.

Группа компаний «Восток-Медиа» — лидер рынка наружной рекламы Московской области и эксклюзивный оператор на территории Новой Москвы. В его распоряжении — более 7 тыс. собственных рекламных сторон различного формата — щиты 3×6, суперсайты, скроллеры 2,7×3,7, digital-конструкции — с лучшими локациями на всех основных трассах федерального, регионального и районного значения, МКАД и городах Московской области и Новой Москвы.
Пользуясь случаем Оператор наружной рекламы «Восток-Медиа» выражает благодарность медиагруппам OMD Media Direction и Group M, рекомендовавшим вступление «Восток-Медиа» в АКАР.
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Общество , ООН
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