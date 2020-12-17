Группа компаний «Восток-Медиа» вошла в Ассоциацию коммуникационных агентств РФ 

Оператор наружной рекламы «Восток-Медиа» стал членом Ассоциации коммуникационных агентств РФ , в рамках которой планируется развивать индустрию ООН

Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР, до 2000 г. — РАРА) была создана в 1993 году. Некоммерческая организация является ведущим и крупнейшим профессиональным объединением с более 200 участниками рынка коммуникационных услуг России.

«Вступление в Ассоциацию является для нас важным шагом, и мы искренне заинтересованы в развитии и усилении индустрии OOH. От имени группы компаний «Восток–Медиа» выражаем искреннюю благодарность членам АКАР за единодушную поддержку с их стороны», — прокомментировал вступление оператора «Восток-Медиа» управляющий партнёр Алексей Сергеевич Митрюшин.

Группа компаний «Восток-Медиа» — лидер рынка наружной рекламы Московской области и эксклюзивный оператор на территории Новой Москвы. В его распоряжении — более 7 тыс. собственных рекламных сторон различного формата — щиты 3×6, суперсайты, скроллеры 2,7×3,7, digital-конструкции — с лучшими локациями на всех основных трассах федерального, регионального и районного значения, МКАД и городах Московской области и Новой Москвы.

Пользуясь случаем Оператор наружной рекламы «Восток-Медиа» выражает благодарность медиагруппам OMD Media Direction и Group M, рекомендовавшим вступление «Восток-Медиа» в АКАР.