Шнура назвали «позорищем» за вопрос Путину

Россияне отреагировали на вопрос музыканта и «начинающего журналиста» Сергея Шнурова президенту России Владимиру Путину о президентских выборах в США. Большинство сошлось во мнении, что лидеру группы «Ленинград» иногда лучше петь, чем говорить.
Как сообщал «Рамблер», Шнуров поинтересовался у президента, почему на этот раз русские хакеры не помогли Дональду Трампу избраться на пост президента.
При этом он допустил, что миллиардеру возможно нашлось бы место в России. Путин счел вопрос провокационным, подчеркнув, что россияне не вмешиваются во внутриполитические дела США. Глава государства заявил, что Трампу нет никакой необходимости трудоустраиваться, поскольку у него большая база поддержки в США, и он не собирается уходить из политической жизни своей страны.
На вопрос Шнурова национальному лидеру отреагировал военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц. В своем Telegram-канале он саркастически заметил, что выпад музыканта, который сегодня является генеральным продюсером телеканала RTVI, был слишком резким.
«Шнур прям очень острый вопрос задал, не зассал! (Позорище)», — написал журналист (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).
Депутат Государственной Думы РФ Вячеслав Лысаков в своём Telegram-канале "ДУМАем" отметил, что Шнурову лучше вернуться на большую сцену, оставив журналистику профессионалам.
«Впечатление от Шнура. Серёга — лучше пой!» — подчеркнул парламентарий.
Наконец, главред издания «Фома» Владимир Легойда предположил, что на самом деле провокации в вопросе Шнурова не было. По его словам музыкант, возможно хотел заявить во всеуслышание, что русские хакеры не имеют никакого отношения к президентским выборам в США, но не смог.
«Наверное, маска мешала», — констатировал он в своем Telegram-канале.