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Москва

Россияне обрушились на Шнура за вопрос Путину 

Павел Тиунов 12 минут назад
Шнура назвали «позорищем» за вопрос Путину
Фото: РИА Новости
Россияне отреагировали на вопрос музыканта и «начинающего журналиста» Сергея Шнурова президенту России Владимиру Путину о президентских выборах в США. Большинство сошлось во мнении, что лидеру группы «Ленинград» иногда лучше петь, чем говорить.
Как сообщал «Рамблер», Шнуров поинтересовался у президента, почему на этот раз русские хакеры не помогли Дональду Трампу избраться на пост президента.
При этом он допустил, что миллиардеру возможно нашлось бы место в России. Путин счел вопрос провокационным, подчеркнув, что россияне не вмешиваются во внутриполитические дела США. Глава государства заявил, что Трампу нет никакой необходимости трудоустраиваться, поскольку у него большая база поддержки в США, и он не собирается уходить из политической жизни своей страны.
На вопрос Шнурова национальному лидеру отреагировал военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц. В своем Telegram-канале он саркастически заметил, что выпад музыканта, который сегодня является генеральным продюсером телеканала RTVI, был слишком резким.

«Шнур прям очень острый вопрос задал, не зассал! (Позорище)», — написал журналист (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Депутат Государственной Думы РФ Вячеслав Лысаков в своём Telegram-канале "ДУМАем" отметил, что Шнурову лучше вернуться на большую сцену, оставив журналистику профессионалам.

«Впечатление от Шнура. Серёга — лучше пой!» — подчеркнул парламентарий.

Наконец, главред издания «Фома» Владимир Легойда предположил, что на самом деле провокации в вопросе Шнурова не было. По его словам музыкант, возможно хотел заявить во всеуслышание, что русские хакеры не имеют никакого отношения к президентским выборам в США, но не смог.

«Наверное, маска мешала», — констатировал он в своем Telegram-канале.

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Комментарии
Общество , Владимир Легойда , Александр Коц , Сергей Шнуров , Вячеслав Лысаков , Дональд Трамп , Владимир Путин , Госдума , Комсомольская правда
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