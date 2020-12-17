Участники шоу Соловьева чуть не поругались из-за Бетховена 

Новый эпизод «Вечера с Владимиром Соловьевым» был показан на канале «Россия» вчера. Он был посвящен вопросу идентичности. Сегодня Евстафьев опубликовал в телеграме фрагмент передачи со своим выступлением. В подписи к ролику политолог сообщил, что в ходе эпизода его участники дважды едва не поругались: в первый раз — из-за Бетховена, во второй — из-за европейского кино.

«Знаете, пока у нас есть люди, готовые вдрызг спорить из-за Бетховена, Россия не погибнет. Было большой честью для меня участвовать в программе с такими людьми по такой теме», — написал он.

Также Евстафьев призвал читателей обратить внимание на блистательную метафору ведущего шоу, произнесенную после его, Евстафьева, выступления.

Соловьев отметил, что очень красивая лава застывает серым пеплом, который уничтожает все, и высказал мнение, что так и яркая потребительская картинка, которая выходит из транснационального жерла, сжирает все красотой, чтобы застыть серым уничтоженным ландшафтом.