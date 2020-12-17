Зачем Кокорин оформляет на маму авто с номерами ВОР, ХАМ, АУЕ

Известный телеграм-канал рассказал о странных автомобильных предпочтениях спартаковца.

Мы думали, что Александр Кокорин обычный хулиган, загремевший в недалекие времена в колонию вместе с другом-футболистом Павлом Мамаевым по пьянке, от ощущения вседозволенности и избытка денежных знаков. Но похоже, что он большой любитель пройти по грани дозволенного. Чем еще объяснить тягу к номерам, которые значатся в его гараже: «ВОР», «ХАМ», «АУЕ». Как сообщил телеграм-канал Mash, на большинстве автомобилей футболиста стоят номера именно таких серий. Последняя аббревиатура совпадает с названием запрещенного в России движения среди молодежи, которая предрасположена к бандитизму. Расшифровывается как «арестантский уклад един», хотя первоначально вроде бы было «арестантское уголовное единство».

Тут, как говорится, вещи недоказуемые — мало ли совпадений бывает, ну выдали сразу несколько авто с такими номерами. С кем не случается. А возможно, что это очередное чудачество в жизни человека, который свой футбольный талант разменял на тягу к «прекрасному», к красивому образу жизни в его собственном понимании.

Любопытно, что 20 автомобилей и скутеров, если верить источнику, заботливый сын Александр оформлял на свою маму, Светлану Кокорину . В настоящий момент в гараже 48-летней дамы значатся солидные тачки: BMW M760 (от 12 миллионов рублей) и Mercedes-AMG E 63 S (от 9 млн). Но ранее были и покруче — Rolls-Royce Wraith (от 21 млн), Lamborghini Aventador (20 млн), Porsche 911 Turbo (от 15 млн). Есть, впрочем, в семейных амбарах и «раритетные» экземпляры, например, ВАЗ-21074, на котором как раз номера с буковками АУЕ.

К дорогим автомобилям Кокорин явно неравнодушен. Зачем записывал их на маму? Хозяин — барин. Многие наверняка подумают, что это для того, чтобы в случае развода не делить имущество с женой. Но кто его знает, как там на самом деле. Может, у них брачный контракт есть, в котором все расписано от и до. Опять же, личное дело человека.

Другой вопрос, что смотришь на все это богатство транспортных средств и их цену, и понимаешь, в каком извращенном мире мы живем. Когда в цене не те профессии и люди. Как возможно платить контракт в три миллиона евро человеку, который из 19 матчей чемпионата принимает участие в восьми и забивает два гола с пенальти — один «Химкам», другой «Ротору»?

В среду Александр снова наблюдал за избиением в Питере своего «Спартака» по телеку. Может, сидя в уютной квартире, а может, за рулем одного из своих «мустангов». После перехода к красно-белым он удивительным образом не сыграл ни одного из четырех матчей сезона против своих бывших клубов — «Сочи» и «Зенита» . А его команда тем временем наигрывает в атаке номинального защитника Илью Кутепова

Интересно, сильно ли переживает Александр по этому поводу? Как-то нет в этом большой уверенности. Не видать следов угрызений совести на светлом лике футболиста. Да и чего собственно переживать. Контракт подписан на три сезона, деньги идут, время свободного куча. Можно выбраться в автосалон.