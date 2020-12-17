Стюардесса раскрыла места хранения умерших в самолете и попала на видео 

Стюардесса раскрыла места хранения умерших пассажиров на борту самолета во время полета. Видео с подробным рассказом девушка разместила в своем аккаунте в TikTok.
Экс-сотрудница авиакомпании Emirates Сандра Джини Квон (Sandra Jeenie Kwon) сообщила, что в случае смерти туриста при перелете члены экипажа заворачивают его тело в специальные мешки. Затем умершего путешественника перемещают на один из свободных рядов или в бизнес-класс. Если же все места заполнены, то до конца полета скончавшийся находится на своем месте либо в кухне для бортпроводников.