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Москва

Путин высказался о происхождении коронавируса 

Прайм и ещё 1 1 час назад
Путин высказался о происхождении коронавируса
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин, говоря о возможном происхождении коронавируса, отметил, что слухов на этот счет много, однако никаких подтверждений обвинений в чей-то адрес нет.

"Что касается происхождения, то слухов много. Я бы не хотел сейчас на всю страну и на весь мир говорить об этом, тем более что мы не видим никаких подтверждений, связанных с теми обвинениями в адрес кого бы то ни было", — сказал Путин на большой конференции, отвечая на вопрос о возможном происхождении коронавируса.

"Мир должен не искать виновных в происхождении коронавируса, а объединить усилия для борьбы с ним", — отметил президент.

При этом глава РФ не стал отвечать на вопрос, давал ли он поручение спецслужбам узнать, откуда появился коронавирус.

"По поводу задания спецслужбам: задания, конечно, всякие даются, но это, наверное, не то место, где мы должны обсуждать, как эти задания исполняются", — сказал Путин.

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Общество , Владимир Путин
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