Путин высказался о происхождении коронавируса 

"Что касается происхождения, то слухов много. Я бы не хотел сейчас на всю страну и на весь мир говорить об этом, тем более что мы не видим никаких подтверждений, связанных с теми обвинениями в адрес кого бы то ни было", — сказал Путин на большой конференции, отвечая на вопрос о возможном происхождении коронавируса.