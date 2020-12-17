Путин высказался о происхождении коронавируса 

Президент РФ Владимир Путин, говоря о возможном происхождении коронавируса, отметил, что слухов на этот счет много, однако никаких подтверждений обвинений в чей-то адрес нет.
"Что касается происхождения, то слухов много. Я бы не хотел сейчас на всю страну и на весь мир говорить об этом, тем более что мы не видим никаких подтверждений, связанных с теми обвинениями в адрес кого бы то ни было", — сказал Путин на большой конференции, отвечая на вопрос о возможном происхождении коронавируса.
"Мир должен не искать виновных в происхождении коронавируса, а объединить усилия для борьбы с ним", — отметил президент.
При этом глава РФ не стал отвечать на вопрос, давал ли он поручение спецслужбам узнать, откуда появился коронавирус.
"По поводу задания спецслужбам: задания, конечно, всякие даются, но это, наверное, не то место, где мы должны обсуждать, как эти задания исполняются", — сказал Путин.