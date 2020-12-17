Хоккеист трижды прыгнул в прорубь во время тренировки

Российский хоккеист Роман Костромин организовал себе тренировку на природе. Спортсмен записал видео и выложил в Сеть. На кадрах экс-форвард хоккейного клуба «Липецк» в шортах и на конках прокатился с клюшкой по тонкому льду водоема и несколько раз прыгнул в прорубь.

«Тренер сказал, плохая тренировка была. Еще надо разок!» — заявляет хоккеист и вновь совершает прыжок в ледяную воду.

После этого он опять наворачивает с клюшкой круги. Всего за время импровизированной тренировки Костромин три раза ныряет в полынью.