Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Прыгнувший в прорубь на тренировке хоккеист попал на видео 

Алевтина Жаркова 29 минут назад
Российский хоккеист Роман Костромин организовал себе тренировку на природе. Спортсмен записал видео и выложил в Сеть. На кадрах экс-форвард хоккейного клуба «Липецк» в шортах и на конках прокатился с клюшкой по тонкому льду водоема и несколько раз прыгнул в прорубь.

«Тренер сказал, плохая тренировка была. Еще надо разок!» — заявляет хоккеист и вновь совершает прыжок в ледяную воду.

После этого он опять наворачивает с клюшкой круги. Всего за время импровизированной тренировки Костромин три раза ныряет в полынью.
Общество , Видео , Роман Костромин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
10-летний пироман сжег новогоднюю елку в центре города в РФ
00:59
10-летний пироман сжег новогоднюю елку в центре города в РФ
Происшествия
Хоккеист трижды прыгнул в прорубь во время тренировки
01:43
Хоккеист трижды прыгнул в прорубь во время тренировки
Общество
Российский танк-амфибия готов сокрушить врага на море
00:27
Российский танк-амфибия готов сокрушить врага на море
Армия Наука и техника
Китай повторил прорыв СССР
00:22
Китай повторил прорыв СССР
Наука и техника
Видео подготовки к «Танковому биатлону-2021»
01:29
Видео подготовки к «Танковому биатлону-2021»
Армия
Видео заявления Лаврова об ожиданиях по СНВ-3
01:03
Видео заявления Лаврова об ожиданиях по СНВ-3
Политика
Сноубордист потерялся в лесу и попал на видео
00:44
Сноубордист потерялся в лесу и попал на видео
Происшествия
Исторический максимум цены биткоина попал на видео
00:24
Исторический максимум цены биткоина попал на видео
В мире
Приговор по делу Charlie Hebdo попал на видео
00:49
Приговор по делу Charlie Hebdo попал на видео
Происшествия
Видео подробностей смерти больных COVID в Курске
01:46
Видео подробностей смерти больных COVID в Курске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение