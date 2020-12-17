Игра года — Cyberpunk 2077 для консолей Xbox One и PS4 оказалась неиграбельной. Геймеры столкнулись с огромным числом багов и графикой начала 2000-х. Об этом сообщает «Газета.ru».

По словам генерального директора студии, компания очень хотела выпустить игру вовремя и проигнорировала множество проблем, за что поплатилась потерей репутации и доверия со стороны геймеров. В результате версии Cyberpunk 2077 для Xbox One и PlayStiation 4 оказались невероятно низкого качества. Графика местами ужасается, кажется, будто это игра для PS3 и Xbox 360 или и того хуже, ведь текстуры часто забывают подгрузиться, частота кадров падает до 10-15 к/с, а о багах и вылетах даже говорить не приходится.

Кроме того, игровые платформы отказываются возвращать денежные средства за Cyberpunk 2077. Sony запрещает возврат средств, если пользователь уже начал играть. Исключения делается только в тех случаях, если контент является дефектным. В политике возврата средств Microsoft для цифровых покупок все продажи считаются окончательными, за исключением «смягчающих обстоятельств».

«В текущем состоянии в это невозможно играть. Это огромная победа для всех игроков на этой печальной и жалкой планете», — прокомментировал один из пользователей сети.

«Кажется, будто играешь в игру 2000 года», — написал другой.

Стоит отметить, что разработка Cyberpunk 2077 велась более 8 лет.