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Москва

В России нанесли удар по нелегальным торговцам сигарет 

Павел Тиунов 54 минуты назад
В РФ приняли закон о запрете перевозки более 200 сигарет за один раз
Фото: ТАСС
В России приняли закон, согласно которому по территории страны запрещено свободно перевозить более 200 сигарет за один раз, сообщает РИА Новости. Таким образом, планируется нанести удар по нелегальным торговцам, деятельность которых лишает бюджет дополнительных доходов.
Новый законопроект приняли члены Государственной Думы РФ. Депутаты обратили внимание на неподконтрольный оборот табачной продукции, поскольку он угрожает экономическим интересам страны. В настоящее время в России действуют подобные ограничения в отношении алкогольной продукции, поэтому аналогичное решение парламентарии посчитали нужным применить к транспортировке табака.
В результате было решено запретить перевозку партий сигарет в количестве более 200 штук. Сигары и сигариллы в скором времени можно будет перевозить в количестве не более 50 штук, табак — не более 250 граммов. Если табачная продукция представлена в ассортименте, то общий ее вес не должен превышать 250 граммов.
Как писал «Рамблер», ранее стало известно, что в 2021 году в России подорожают сигареты и алкоголь. По новому распоряжению правительства, минимальная цена пол-литровой бутылки водки в 2021-м составит 243 рубля (сейчас — 230 рублей). Акцизы на сигареты в новом году поднимут на 20 процентов. Министр финансов Антон Силуанов говорил, что пачка сигарет подорожает примерно на 20 рублей.
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Общество , Антон Силуанов , Госдума , РИА Новости
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