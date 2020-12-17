В РФ приняли закон о запрете перевозки более 200 сигарет за один раз

России приняли закон, согласно которому по территории страны запрещено свободно перевозить более 200 сигарет за один раз, сообщает РИА Новости. Таким образом, планируется нанести удар по нелегальным торговцам, деятельность которых лишает бюджет дополнительных доходов.

Новый законопроект приняли члены Государственной Думы РФ . Депутаты обратили внимание на неподконтрольный оборот табачной продукции, поскольку он угрожает экономическим интересам страны. В настоящее время в России действуют подобные ограничения в отношении алкогольной продукции, поэтому аналогичное решение парламентарии посчитали нужным применить к транспортировке табака.

В результате было решено запретить перевозку партий сигарет в количестве более 200 штук. Сигары и сигариллы в скором времени можно будет перевозить в количестве не более 50 штук, табак — не более 250 граммов. Если табачная продукция представлена в ассортименте, то общий ее вес не должен превышать 250 граммов.