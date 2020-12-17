Нарколог назвал безопасную долю алкоголя

Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», эксперты федерального проекта «Трезвая Россия» подготовили доклад о демографической ситуации.

В нем они отметили, что употребление табака, алкоголя и наркотиков формирует негативные репродуктивные установки, приводит к откладыванию рождения детей, субкультуре чайлдфри и прерыванию беременности, а от причин, связанных с ним, в России умирает более миллиона человек ежегодно.

В «Трезвой России» спрогнозировали, что, если ситуация не изменится, население России снизится до 125 миллионов человек к 2050 году.

«Этот прогноз, наверное, надеюсь, не сбудется», — прокомментировал Ковтун.

По его словам, этот прогноз был реалистичным 15-20 лет назад, когда в центральной России и на севере были часты случаи злоупотребления алкоголем, отравления суррогатом, обморожения, сейчас же ситуация стала лучше.

Также врач обратил внимание на невозможность корректно подсчитать число употребляющих алкоголь людей, а также то, как часто они это делают.

«Лечебная доза алкоголя — это чайная ложка в качестве миорелаксанта, адаптогена и антистресса», — добавил он.

По словам Ковтуна, большие дозы ядовиты для организма и будут приносить вред в той или иной степени. Также он усомнился в пользе красного вина, обратив внимание на то, что обычно о ней говорят его любители либо производители.