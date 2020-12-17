Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Южно-Сахалинский депутат объяснила свой призыв «учить детей пить» 

РИА Новости 19 минут назад
Депутат объяснила свой призыв «учить детей пить»
Фото: РИА Новости
Депутат Южно-Сахалинской городской думы Майя Кириллова рассказала РИА Новости в четверг, что ее слова о необходимости учить детей пить были вырваны из контекста и неправильно истолкованы.
Ранее местные СМИ сообщили, что на заседании Южно-Сахалинской городской думы, где обсуждался вопрос переноса алкомаркетов на расстояние от школ, Кириллова заявила, что нужно не "кошмарить" бизнес, а учить детей пить.

"Высказывание мое было вырвано из контекста моей большой эмоциональной речи. Это была моя четкая позиция, и я ее пыталась донести до наших депутатов. Есть торговые точки, которые мы сегодня пытаемся подвинуть еще на 12 метров, даже давая им разбег в пять лет, мы понимаем, что ставим их на платформу нестабильности, грубо говоря, мы их кошмарим. Вместо того, чтобы заниматься ненужной и вредной, я считаю, для нашего города работой, надо воспитывать детей, заниматься их досугом, объяснять, что такое алкоголь, с какого возраста его нужно принимать, какие алкогольные напитки можно принимать, какие категорически нельзя, воспитывать культуру употребления алкоголя. Говорить о том, что мы не пьем, ну, это неправильно и лицемерно", — сказала Кириллова.

По словам депутата, если об этом говорить с детьми и воспитывать в них культуру поведения с алкоголем, проблем с тем, где находится алкомаркет, не будет.
По ее информации, в будущем году впервые в бюджет Южно-Сахалинска поступит больше средств от внутренних налогов, чем дотаций из областной казны. В таких условиях тем более нельзя давить на бизнес, подчеркнула депутат.

"Вопрос, кстати, поднимался не об алкомаркетах как таковых, а о смешанных магазинах, в которых продается в том числе и алкоголь. У нас есть закон, который не позволяет детям продавать алкоголь, мы почему-то об этом забываем и пытаемся сейчас, прикрывшись заботой о детях, пропиариться. Но это неправильно", — сказала Кириллова.

Согласно предыдущему решению гордумы стационарный объект торговли, в котором ведется розничная продажа алкоголя, должен находиться не ближе 50 метров от входа в детские, образовательные, медицинские организации, а также объекты спорта, на вокзал и в аэропорт.
Согласно последним данным исследований РИА Новости, Сахалинская область входит в число регионов России с наибольшей приверженностью вредным привычкам, занимает в этом рейтинге второе место в стране. В регионе не первый год наблюдаются наиболее высокие продажи алкоголя на одного взрослого человека.
Видео дня. На что потратил МРОТ вернувшийся с Мальдив Басков
Последние новости
"Я вас не приглашал". Алиев сменил тон в переговорах по Карабаху "Я вас не приглашал". Алиев сменил тон в переговорах по Карабаху Садальский назвал "позором" прощание с Гафтом Садальский назвал "позором" прощание с Гафтом В "Современнике" резко ответили на слова о "позорном прощании" с Гафтом В "Современнике" резко ответили на слова о "позорном прощании" с Гафтом
Комментарии
Общество , РИА Новости , Сахалинская Область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео подготовки к «Танковому биатлону-2021»
01:29
Видео подготовки к «Танковому биатлону-2021»
Армия
Видео заявления Лаврова об ожиданиях по СНВ-3
01:03
Видео заявления Лаврова об ожиданиях по СНВ-3
Политика
Сноубордист потерялся в лесу и попал на видео
00:44
Сноубордист потерялся в лесу и попал на видео
Происшествия
Исторический максимум цены биткоина попал на видео
00:24
Исторический максимум цены биткоина попал на видео
В мире
Приговор по делу Charlie Hebdo попал на видео
00:49
Приговор по делу Charlie Hebdo попал на видео
Происшествия
Видео подробностей смерти больных COVID в Курске
01:46
Видео подробностей смерти больных COVID в Курске
Происшествия
Появилось видео пожара в аэропорту Благовещенска
00:10
Появилось видео пожара в аэропорту Благовещенска
Происшествия
Опубликовано видео к 61-й годовщине РВСН
01:51
Опубликовано видео к 61-й годовщине РВСН
Армия
Видео с медсестрой, таскавшей за волосы девочку
00:28
Видео с медсестрой, таскавшей за волосы девочку
Происшествия
Стычка фанатов Зенита и Спартака попала на видео
01:37
Стычка фанатов Зенита и Спартака попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть