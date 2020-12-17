Депутат объяснила свой призыв «учить детей пить»

Депутат Южно-Сахалинской городской думы Майя Кириллова рассказала РИА Новости в четверг, что ее слова о необходимости учить детей пить были вырваны из контекста и неправильно истолкованы.

Ранее местные СМИ сообщили, что на заседании Южно-Сахалинской городской думы, где обсуждался вопрос переноса алкомаркетов на расстояние от школ, Кириллова заявила, что нужно не "кошмарить" бизнес, а учить детей пить.

"Высказывание мое было вырвано из контекста моей большой эмоциональной речи. Это была моя четкая позиция, и я ее пыталась донести до наших депутатов. Есть торговые точки, которые мы сегодня пытаемся подвинуть еще на 12 метров, даже давая им разбег в пять лет, мы понимаем, что ставим их на платформу нестабильности, грубо говоря, мы их кошмарим. Вместо того, чтобы заниматься ненужной и вредной, я считаю, для нашего города работой, надо воспитывать детей, заниматься их досугом, объяснять, что такое алкоголь, с какого возраста его нужно принимать, какие алкогольные напитки можно принимать, какие категорически нельзя, воспитывать культуру употребления алкоголя. Говорить о том, что мы не пьем, ну, это неправильно и лицемерно", — сказала Кириллова.

По словам депутата, если об этом говорить с детьми и воспитывать в них культуру поведения с алкоголем, проблем с тем, где находится алкомаркет, не будет.

По ее информации, в будущем году впервые в бюджет Южно-Сахалинска поступит больше средств от внутренних налогов, чем дотаций из областной казны. В таких условиях тем более нельзя давить на бизнес, подчеркнула депутат.

"Вопрос, кстати, поднимался не об алкомаркетах как таковых, а о смешанных магазинах, в которых продается в том числе и алкоголь. У нас есть закон, который не позволяет детям продавать алкоголь, мы почему-то об этом забываем и пытаемся сейчас, прикрывшись заботой о детях, пропиариться. Но это неправильно", — сказала Кириллова.

Согласно предыдущему решению гордумы стационарный объект торговли, в котором ведется розничная продажа алкоголя, должен находиться не ближе 50 метров от входа в детские, образовательные, медицинские организации, а также объекты спорта, на вокзал и в аэропорт.