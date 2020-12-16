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Москва

Россия выступила против дублирования механизмов ВОЗ 

News.ru 1 час назад
Россия выступила против дублирования механизмов ВОЗ
Фото: РИА Новости
Москва считает важным не допустить создания механизмов для координации борьбы с эпидемиями, которые дублировали бы Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Российская позиция заключается в том, что важно не допустить создания параллельных, дублирующих ВОЗ механизмов, претендующих на координирующую глобальную роль в сфере борьбы с эпидемиями, — сказала она.

По её словам, Россия выступает за поддержку лидирующей, центральной и координирующей роли ВОЗ в реализации усилий разных стран по защите людей от эпидемий. В связи с этим необходимо сформировать общую позицию стран БРИКС и представить её в ходе заседания исполкома ВОЗ.
Такое заявление она сделала в ходе встречи глав, отвечающих за санитарно-эпидемиологическое благополучие населения стран БРИКС, передаёт РИА Новости.
Ранее NEWS.ru писал, что ВОЗ планирует направить в Китай международную группу экспертов, чтобы выяснить, откуда появился COVID-19. В экспертную группу вошли представители Японии, Катара, США, Германии, Вьетнама, Австралии, Нидерландов, Великобритании и Дании. Россию представляет замдиректора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.
Накануне ВОЗ сообщила, что количество выявленных на планете случаев заражения коронавирусом за неделю выросло на 4,3 млн, что стало наивысшим показателем с момента вспышки инфекции.
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Комментарии
Общество , Анна Попова , ВОЗ , БРИКС , Роспотребнадзор , РИА Новости , Москва
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